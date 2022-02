Via le mascherine all'aperto e da stasera si torna in pista, ma con regole e responsabilità

In Abruzzo la Omicron soppianta al 100 per cento la Delta, variante responsabile della gran parte delle ospedalizzazioni gravi come sempre ribadito dagli addetti ai lavori, così come avviene in altre 10 tra Regioni e Province Autonome italiane e il Covid sembra fare meno paura. A riferire il dato è l'Adnkronos, riportando l'ultima flash survey dell'Istituto superiore di sanità (Iss). A dimostrare un lento ritorno alla normalità il fatto che da oggi l'obbligo delle mascherine all'aperto non c'è più.

L'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che ci permette di tornare a sorridere, letteralmente a viso scoperto, per le strade, entra in vigore. Un'ordinanza che prevede però che la mascherina sia sempre a portata di mano, così che la si possa utilizzare in caso di assembramento. Un gesto di responsabilità, ancor prima che una disposizione. Resta comunque l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine al chiuso che resterà tale fino al 31 marzo. È questo infatti, ad oggi, il giorno in cui il Governo dovrebbe dichiarare l'uscita dallo stato di emergenza.

Da questa sera si potrà anche tornare in discoteca dove la mascherina non sarà obbligatoria esclusivamente in pista e dove, per entrare, ci sarà comunque bisogno del super green pass, con i due metri di distanziamento sociale che dovranno essere rispettati. Per quanto riguarda la capienza dei locali, è ridotta al 75 per cento per i gli spazi all'aperto e del 50 per quelli al chiuso.