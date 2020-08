La denuncia di una lettrice: "In via Magellano cumuli di rifiuti maleodoranti" [FOTO]

Buonasera,

sono una vostra assidua lettrice e avrei il "piacere" di condividere con voi una foto. Dopo varie segnalazioni fatte alla società attiva, forse solo voi potete aiutarci. Questa è la situazione rifiuti in via Magellano (zona porto turistico,a due passi dalla nuova piazza caduti del mare).

I bidoni sono situati, tra l'altro,su quella che dovrebbe essere la nuova pista ciclo-pedonale. È una situazione diventata ingestibile visto che i cassonetti sono sempre pieni per via del forte afflusso di gente che ne fa uso (anche non residenti,che di solito gettano cose improponibili) ma anche perché,a parte il bidone dell'indifferenziato, vengono svuotati al massimo una volta a settimana. D'estate l'odore è nauseabondo e affacciarsi al balcone e vedere lo schifo a terra è proprio demoralizzante.

Sono certa che il vostro interessamento possa essere di aiuto