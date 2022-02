Due strade chiuse per una settimana a Cepagatti per la realizzazione del nuovo collettore fognario

Due strade chiuse a Cepagatti per consentire i lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario.

Il sindaco Gino Cantò ha firmato un'apposita ordinanza che introduce modifiche in via della Fornace e in via Pastini.

Il provvedimento ha valore per 7 giorni a partire da oggi, lunedì 21 febbraio.

L'ordinanza prevede l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada comunale via Della Fornace nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piave e l’intersezione con via Pastini dal 21 febbraio ore 8 per la durata di sette giorni, salvo modifiche e/o proroghe (da concordare preventivamente); l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada comunale via Pastini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Della Fornace e l’intersezione con via Quattroventi (Ss 81) dal 21 febbraio ore 8 per la durata di sette giorni, salvo modifiche e/o proroghe (da concordare preventivamente): all’impresa esecutrice dei lavori, di garantire ai residenti di via Della Fornace l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale, nonché di limitare ogni possibile ed eventuale disagio alle persone residenti nell’area interessata dai predetti lavori; all’impresa esecutrice dei lavori, di garantire ai residenti di via Pastini l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposita apposite misure di sicurezza e di apposita segnaletica di deviazione del traffico/indicazione del percorso alternativo corrispondente alla direzione di marcia via Pastini/via Varattiera e viceversa in modo da limitare ogni possibile ed eventuale disagio alle persone residenti nell’area interessata dai predetti lavori.