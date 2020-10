I tombini non tirano, via Fonte Romana allagata [FOTO]

Non solo via via del Santuario ma anche via Fonte Romana si è allagata a causa della pioggia scesa copiosa nella giornata odierna a Pescara.

Diversi residenti e automobilisti hanno segnalato la situazione di disagio con la carreggiata stradale invasa dall'acqua.

A causare l'allagamento potrebbe essere il mancato funzionamento dei tombini che non hanno tirato l'acqua piovana.