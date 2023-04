Buona la prima per la Via Crucis che ha sostituito la processione del Venerdì Santo [FOTO]

Alla fine ha avuto ragione l'arcivescovo Tommaso Valentinetti: la Via Crucis che ha sostituito la tradizionale Processione del Venerdì Santo si è dimostrata nettamente più suggestiva e, a conti fatti, anche più attrattiva per quanto riguarda i riti della santa Pasqua a Pescara. Ricordiamo che nei giorni scorsi da Porta Nuova si erano levate diverse proteste perché la novità di quest'anno (che è, tuttavia, ancora da confermare per il futuro, ed è quindi al momento ben lontana dal diventare un'abitudine) aveva di fatto escluso la zona sud dalla celebrazione liturgica. Ma la curia è stata irremovibile.

Ok la prima, dunque, per un corteo che, come previsto, ha attraversato esclusivamente il centro, muovendo come sempre dalla chiesa del Sacro Cuore per poi attraversare corso Umberto I e approdare infine in piazza Salotto. Il modello era quello - dichiarato - della Via Crucis di papa Francesco, mentre l'intenzione era di avere un momento più meditativo e più riflessivo, lontano da certe sfilate che a volte, inevitabilmente, la "vecchia" Processione portava con sé. Stavolta, invece, è stato possibile per i fedeli seguire tutte le stazioni con maggiore attenzione rispetto al passato, complice anche un impianto sonoro che ha irradiato in maniera cristallina tutto l'audio della funzione, consentendo così ai presenti di potersi "sentire" pienamente dentro la cerimonia.