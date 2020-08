La rabbia di una residente di via Corridoni: "Ancora un muro di rifiuti davanti all'ingresso condominiale" [FOTO]

Dall’articolo pubblicato il 20 maggio sono passati più di 3 mesi e nulla è cambiato. L’ingresso condominiale si presenta così come nelle foto, proseguono i mancati ritiri da parte di Attiva, nonostante la costanza e puntualità di tutti i condomini nel rispettare regole e calendario dei conferimenti. Il suddetto calendario prevede il ritiro di rifiuti come la plastica o la carta soltanto un giorno a settimana, nonostante i volumi prodotti richiederebbero almeno due passaggi. E’ immediato comprendere il disagio e il disservizio che si creano quando questo unico ritiro settimanale viene saltato da Attiva, ed ecco che mastelli e buste devono essere lasciati per più giorni davanti all’ingresso e chiunque debba entrare o uscire dalle due palazzine è costretto a passare attraverso i rifiuti a qualsiasi ora del giorno.

La raccolta dell’umido, un po’ più regolare, avviene tuttavia con modalità a dir poco discutibili. I mastelli non vengono svuotati direttamente nei camion, ma gli operatori prendono i sacchetti contenuti nei mastelli (sacchetti dell’umido, quindi estremamente leggeri e contenenti materiale ad alto tasso di “acqua”), e li lanciano (letteralmente) nei rimorchi. Questo provoca spesso la rottura del sacchetto e lo scolo di liquami a terra, le tracce delle macchie sono evidenti anche nelle foto. Sempre a carico dei condomini è la pulizia periodica per limitarne l’impatto visivo e, soprattutto, olfattivo, che potrebbe essere facilmente evitato svuotando direttamente i mastelli nei rimorchi.

Viste le segnalazioni continue, scritte e telefoniche, che vengono fatte ad Attiva, ci chiediamo quali siano gli insormontabili impedimenti per i quali capi-turno o dirigenti, non possano far applicare, né verificare la corretta applicazione, di una procedura efficace per un banale ritiro porta a porta, tra l’altro rivolto ad un’utenza volenterosa e partecipe.

L'articolo di 3 mesi fa: https://www.ilpescara.it/social/segnalazioni/discarica-condominio-via-corridoni.html