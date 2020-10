Via Conte di Ruvo chiusa al traffico per il rifacimento del tetto del teatro Michetti

Via Conte di Ruvo nella zona di Porta Nuova a Pescara chiusa al traffico per 2 giorni per consentire i lavori di rifacimento del tetto del teatro Michetti.

Un'apposita ordinanza istituisce il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di strada compreso tra viale Gabriele d'Annunzio e via Orazio.

I divieti saranno in vigore dalla mezzanotte di lunedì 5 alla mezzanotte di martedì 6 ottobre e comunque fino alla fine dei lavori.