In via Caravaggio proseguono i lavori per il nuovo manto stradale [FOTO]

Proseguono i lavori di riqualificazione delle strade di Zanni a Pescara. Il Comune, infatti, con un post sulla pagina Facebook ufficiale, ha fatto sapere che in via Caravaggio la scarnificazione del vecchio manto stradale è già iniziata ed a breve inizierà la posa del nuovo asfalto. Un intervento complesso in un'arteria stradale molto trafficata che collega Pescara a Montesilvano in alternativa alla Nazionale Adriatica e al lungomare.

Ricordiamo che l'intervento si colloca in un più ampio programma di lavori e cantieri di riqualificazione del quartiere predisposto dall'amministrazione comunale interessando anche via Bernini e la stessa Nazionale Adriatica Nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.