In via Bernini tutto pronto per l'inaugurazione della scultura realizzata dai ragazzi dell'associazione Anffas

Una scultura dedicata ai delfini, simbolo di Pescara, per dimostrare come anche le persone diversamente abili possano produrre arte. Sarà inaugurata e presentata sabato 29 luglio alle ore 18 nel parco del sorriso in via Bernini, la scultura musiva realizzata dai ragazzi dell'associazione Anffas. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Pescara con l'assessore Nicoletta Di Nisio, da noi raggiunta:

"Si tratta di una bellissima scultura realizzata dai ragazzi utilizzando pietre e tasselli colorati, che inizialmente volevamo posizionare vicino allo stadio adriatico Cornacchia. A causa di problematiche logistiche e di sicurezza, si è deciso di posizionarla invece all'interno del parco del sorriso. L'opera rappresenta due delfini, che sono animali che fanno parte della tradizione della nostra città, e l'obiettivo è dimostrare come anche i ragazzi diversamente abili possano esprimere i loro sentimenti e le loro emozioni attraverso l'arte. Questo genere di percorsi va sostenuto in ogni modo per arrivare davvero ad una perfetta integrazione di questi ragazzi speciali all'interno della nostra società".