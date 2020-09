Via Beato Nunzio Sulprizio chiude 11 giorni per la demolizione di un fabbricato

Via Beato Nunzio Sulprizio nella zona dello stadio a Pescara chiude al traffico 11 giorni per consentire la demolizione di un fabbricato.

Il tratto interessato e che resterà inaccessibile dalle ore 7 del 14 settembre alle ore 20 del 25 settembre è quello compreso tra l'incrocio con via Jasonni e il numero civico 27 di via Beato Nunzio Sulprizio.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla società "I Platani srl" di Paganica di procedere alla demolizione, per successiva ricostruzione, di un fabbricato di civile abitazione.

Per l'esecuzione dei lavori sarà necessario mantenere impegnata l'intera carreggiata stradale sia per consentire il transito dei mezzi di cantiere, sia per garantire la sicurezza. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire ai residenti nel tratto di strada la possibilità di accedere alle proprie abitazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

foto di repertorio