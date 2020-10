La segnalazione di un residente in via Battisti: "Movida incontrollata, folla e nessun distanziamento" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha inviato una foto scattata ieri sera da un balcone in via Cesare Battisti che mostra la presenza massiccia di persone in strada per la consueta movida davanti ai locali della zona:

Questa e' la situazione alle 2330 a Pescara centro in via Cesare Battisti. Nessun distanziamento, soltanto tavolini dappertutto e folle assordanti