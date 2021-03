Lavori di rifacimento dell'asfalto in via Aterno, intervento a costo zero per il Comune

Lavori in via Aterno a Pescara per il rifacimento dell'asfalto nel tratto compreso tra il ponte della Libertà e vicolo Moro, dove negli ultimi anni il traffico è di molto aumentato.

Nella giornata odierna, mercoledì 3 marzo, è in corso la scarificazione del manto stradale mentre domani avverrà la posa di 3 mila metri quadrati di asfalto a costo zero per il Comune.

A informare che la posa di asfalto sarà a costo zero per le casse comunali è l'assessore alle Manutenzioni, Adelchi Sulpizio.

«Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra l’ente e le società che negli ultimi mesi hanno realizzato opere per i sottoservizi», spiega Sulpizio, «le stesse imprese procederanno ora al ripristino totale della situazione quo ante con un nuovo manto stradale, recuperando, in particolare ma non solo, le lesioni del fondo prodottesi nel corso dei lavori precedenti. Altro aspetto positivo è quello dell’attivazione di un servizio di controllo in corso d’opera da parte dell’amministrazione, tramite la struttura del Settore Manutenzioni diretta da Fabrizio Trisi, che così verificherà direttamente che tutto venga effettuato a regola d’arte. Vogliamo continuare su una linea che risponde a un’idea fondamentale per questa compagine di governo della città e mia personale. Ora qualsiasi impresa che si occupi di servizi pubblici dovrà tener presente che lo stato dei luoghi va preservato e che questo non può più essere un problema esclusivo dell’amministrazione».