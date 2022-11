In via Andrea Doria marciapiedi, parcheggi e carreggiata deformati dalle radici degli alberi [FOTO]

Problemi in via Andrea Doria a Pescara per i dissesti stradali causati dalle radici dei pini. Ci hanno segnalato infatti avvallamenti e deformazioni importanti del marciapiede e dell'asse stradale in corrispondenza dei parcheggi per le automobili, con difficoltà e pericoli nel transito anche lungo la carreggiata soprattutto per i mezzi leggeri come motorini, monopattini e biciclette.

Come si può notare dalle foto, gran parte degli stalli che costeggia la strada è deformata in modo importante ed in alcuni casi alcuni parcheggi sono praticamente inaccessibili, mentre gli automobilisti che decidono di posteggiare l'auto devono fare molta attenzione per evitare danni alle proprie autovetture. Una situazione di degrado si nota anche lungo il marciapiede, che risulta già essere originariamente abbastanza stretto anche a causa della presenza degli alberi, ma diventa anche pericoloso in alcuni tratti proprio per le radici che hanno rialzato l'asfalto e le mattonelle che in alcuni casi sono letteralmente esplose. Una situazione presente da molti anni ma che negli ultimi mesi sembra essersi aggravata.

"Oltre ai pericoli per i mezzi in transito che sono costretti letteralmente a schivare gli avvallamenti per evitare danni alle sospensioni, è anche una questione d'immagine: quella strada infatti è adiacente alle banchine del porto dove, si spera, a breve torneranno tutti i collegamenti marittimi estivi. Per i turisti in arrivo a Pescara, ritrovarsi subito con una strada ridotta in quelle condizioni sicuramente non è una bella cartolina" commenta un cittadino che percorre giornalmente via Andrea Doria.