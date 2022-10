Vertice in prefettura delle forze di polizia sull'usura: "Massima attenzione soprattutto in questo delicato momento storico"

Nuova riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia in prefettura a Pescara. La riunione è stata presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, ed hanno partecipato il questore Luigi Liguori, il colonnello dei carabinieri Riccardo Barbera e il colonnello della guardia di finanza Antonio Caputo. Al centro del dibattito soprattutto la questione del fenomeno dell'usura. Anche se i dati non risultano particolarmente allarmanti, il prefetto ha chiesto di mantenere alta l'attenzione tenendo conto del particolare contesto attuale, che vede famiglie e imprese in difficoltà per gli aumenti e rincari degli ultimi mesi.

"In tal senso è stata condivisa una particolare sensibilizzazione delle forze di polizia su ogni segnale che possa essere indicativo della presenza di un tentativo usurario. " ha spiegato il prefetto che lancia un appello a coloro che si trovano esposti al fenomeno dell'usura da strada, ovvero al ricorso a piccoli prestiti usurai, chiedneo di rivolgersi tempestivamente e senza indugio alle forze di polizia.