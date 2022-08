Ventesima edizione dell'iniziativa della società nazionale di salvamento "Papa ti salvo io"

Domenica 7 agosto la società nazionale di salvamento - Pescara ha organizzato con il presidente Cristian Di Santo, la ventesima edizione della manifestaizone “Papà Ti Salvo Io” rivolta a tutti i bambini e non che frequentano le spiagge del litorale abruzzese.

Tale iniziativa, realizzata con il patrocinio del Ministero dei Trasporti ed ella mobilità sostenibili e del corpo delle capitanerie di Porto - Guardia Costiera, coinvolge centinaia di bambini, riscuotendo ogni anno un

notevolissimo successo. L’iniziativa si propone di attirare l’attenzione dei “più piccoli” permettendo loro di acquisire quelle norme e buone pratiche di completamente, basilari prima di immergersi in mare; norme che possano aiutare i piccoli bagnanti ad evitare i pericoli e ad apprendere le tecniche per affrontare al meglio eventuali difficoltà in acqua.

L'appuntamento è nello stabilimento "Trocadero" in via Aldo Moro a Montesilvano dalle 15,30 e saranno presenti la capitaneria di porto di Pescara, la Sics (Scuola Italiana Cani di Salvataggio). Durante la manifestazione si alterneranno diverse dimostrazioni di salvataggio con l’ausilio di uomini e mezzi della salvamento. Ogni bambino presente riceverà in omaggio vari gadget ed il diploma di “Baby Watch”.