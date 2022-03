Vendite razionate di olio di semi e farine in un supermercato pescarese: "Psicosi guerra e sciopero autotrasportatori"

Un supermercato pescarese ha imposto la vendita per scontrino di massimo due pezzi per farine e olio di semi. La decisione arriva a seguito dell'aumento esponenziale dell'acquisto di questi prodotti con gli utenti che, temendo la mancanza di approvigionamenti per la guerra in Ucraina e per lo sciopero degli autotrasportatori in programma domani 14 marzo, hanno di fatto svuotato gli scaffali e azzerato le scorte. Negli ultimi giorni, come riporta Ansa, è scattata una vera e propria psicosi legata non solo alla paura della mancanza di prodotti sugli scaffali, ma anche per il timore di rincari sensibili che andrebbero ad incidere sul bilancio familiare.

Per questo, le attività di vendita di almentari iniziano a valutare la possibiliutà di imporre un limite massimo d'acquisto a scontrino come si legge nel discount pescarese:

"A fronte della grave situazione internazionale, per garantire continuità al rifornimento è previsto l'acquisto massimo di due pezzi per scontrino. Olio di semi di girasole, massimo acquisto due bottiglie". Gli scaffali infatti rimangono vuoti e la situazione è simile in molte altre attività commerciali della regione. Ricordiamo che gli autotrasportatori scioperano per il caro gasolio con lo stop ai viaggi che era previsto per lunedì 14 marzo, ma la commissione di garanzia ha bloccato la protesta in quanto non è stata comunicata con 25 giorni d'anticipo come previsto dalla legge. Non si esclude però che qualche singola azienda o autotrasportatore decida autonomamente di fermarsi.