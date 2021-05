Il Comune di Città Sant'Angelo mette in vendita 24 immobili, bando e dettagli

Le domande per partecipare al bando comunale per la vendita all'asta possono essere presentate fino al prossimo 26 maggio

Sono in totale 24 gli immobili comunali messi in vendita, mediante asta pubblica, dal Comune di Città Sant'Angelo.

Per partecipare alla gara ogni concorrente, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2021, dovrà aver fatto pervenire al “Comune di Città Sant'Angelo P.zza IV Novembre n. 1, 65013 - Città Sant'Angelo (Pe)” un plico, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente al suo interno esclusivamente: il plico “Offerta”; il plico “Documentazione”.

Questi, nel dettaglio, i 24 lotti messi in vendita:

Lotto 1: Area in Località Alzano ubicata all’interno del piano di edilizia economica e popolare e catastalmente identificata al foglio di mappa 27 part. 1803 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.015,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a Zona di Completamento B2. È proposto un prezzo a base d’asta di € 24.360,00 con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento;

Lotto 2: Area in Località Alzano situata a lato dell’attuale Campo Sportivo ed identificata al foglio di mappa 27 part. 192-193-462-463-464-1430-1433-1437. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 16.610,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a verde pubblico sportivo, prevedendo un prezzo a corpo a base d’asta di € 88.857,00;

Lotto 3: Area residuale sita in Contrada Alzano in Via dell’Artigianato lateralmente ad un parcheggio pubblico identificata al foglio di mappa 27 part. 734-1242 ed in parte sulle strade del foglio. Il lotto sarà venduto a seguito del frazionamento. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 675,00 mq in parte gravati da servitù afferente alla cabina elettrica Enel ivi edificata. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a zone produttive. E’ proposto un prezzo a corpo a base d’asta di € 13.500,00;

Lotto 4: Area in Località Alzano ubicata all’interno del piano di edilizia economica e popolare e catastalmente identificata al foglio di mappa 27 part. 1803 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.410,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a Zona di Completamento B2. E’ proposto un prezzo a base d’asta di € 33.840,00 con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento;

Lotto 5: Area in Contrada Piano della Cona sita lateralmente alla Piazza Comunale identificata al foglio di mappa 37 part. 626 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.263,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a Zona di Completamento B1. Si propone un prezzo a base d’asta di 32.00€/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 40.416,00;

Lotto 6: Area in Contrada Piano della Cona sita lateralmente alla Piazza Comunale identificata al foglio di mappa 37 part. 626 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.008,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a Zona di Completamento B1. Si propone un prezzo a base d’asta di 32.00€/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 32.256,00;

Lotto 7: Manufatto ubicato nel centro storico ricompreso tra le strade del foglio di mappa n° 25 da frazionare. Si propone la vendita e/o concessione d’uso onerosa mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 40.000,00;

Lotto 8: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 553-559-561-563-565, alcune delle quali da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 29.920,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base d’asta di 2.43€/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 72.705,60;

Lotto 9: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 8 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 16.450,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base d’asta di 1.62 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 26.649,00;

Lotto 10: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 3-4-8-50 da frazionare. Per tale lotto è stabilita una superficie totale di vendita pari a circa 12.925,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base d’asta di 1.62 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 20.938,50;

Lotto 11: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 4-5-8-50 da frazionare. Per tale lotto è stabilita una superficie totale di vendita pari a circa 15.035,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base d’asta di 1.62 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 24.356,70;

Lotto 12: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 58-319 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 5595,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a zone produttive. Si propone un prezzo a base d’asta di 16,00€/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 89.520,00;

Lotto 13: Aree parzialmente agricole e parzialmente produttive in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 301-429-492-549 da frazionare e per le quali già con Delibera di C.C. n. 7 del 27/04/2012 è stato proposto di destinare a “Zona per insediamenti produttivi” l’interezza del lotto. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 2.920,00 mq. Si propone un prezzo a base d’asta di 16.00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 46.720,00;

Lotto 14: Lotto costituito da due porzioni di terreno fisicamente separate individuate nelle tavole allegate ai numeri 1 e 2. Le aree, situate in Contrada Sant’Agnese, hanno destinazione in parte agricola ed in parte di fascia di rispetto stradale e sono catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 289 e 549 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 520,00 mq mantenendone invariata la destinazione urbanistica. Si propone un prezzo a base d’asta di 6,50 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 3.380,00;

Lotto 15: Rudere in Via Gabriele D’Annunzio, con relativa area di pertinenza, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 11 part. 613. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 3.500,00;

Lotto 16: Fazzoletto di terreno inutilizzato della superficie di circa 1.130,00 mq, da frazionare, sito in zona Marina ed accessibile da Via Mulino del Gioco ricompreso catastalmente tra le strade del foglio n. 32. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a zone a verde privato attrezzato Art. 25-A delle N.T.A.. Si propone un prezzo a base d’asta di 23,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 25.990,00;

Lotto 17: Fazzoletto residuale di terreno a bordo strada di Via Emidio Coppa della superficie di circa 135 mq individuato catastalmente al foglio n. 26 part. 1509. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 2.500,00;

Lotto 18: Edificio di civile abitazione di vecchia costruzione e relativa area di pertinenza, da individuare a mezzo frazionamento e della superficie catastale di circa 456 mq. L’edificio, situato in Via Emidio Coppa, ha una superficie lorda di circa 100 mq su unico piano ed attualmente condivide l’ingresso carrabile e le aree esterne di pertinenza col deposito comunale. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 40.500,00;

Lotto 19: Aree agricole in Via Sorripe catastalmente identificate al foglio di mappa 11 part. 288 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.745,00 mq. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. La porzione di terreno soggetta ad alienazione sarà quella che si trovi ad una distanza almeno pari a 3 metri dal piede della scarpata della viabilità comunale soprastante. Si propone un prezzo a base d’asta di 3,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 5.235,00;

Lotto 20: Aree agricole in Strada Fonte di Moro catastalmente identificate al foglio di mappa 48 part. 25. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a 300,00 mq. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 3.500,00;

Lotto 21: Area costituita da terreno ubicato in fascia di rispetto stradale ricompreso tra le strade del foglio di mappa n° 32 da frazionare come individuata nelle tavole per circa mq. 490. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. L’Ente si riserva sull’area il diritto di utilizzo per realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse e di concederlo in concessione. Si propone un prezzo a base d’asta di € 30,00/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 14.700,00;

Lotto 22: Aree agricole site in zona Marina in Via dell’Autostrada ricompreso catastalmente tra le strade del foglio n. 17. Per tale lotto è stabilita una superficie totale di vendita pari a circa 1.805,00 mq, da frazionare, e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base d’asta di 5,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 9.025,00;

Lotto 23: Area costituita da terreno della superficie di circa 1.265,00 mq, accessibile da Via Torrette, identificata al foglio di mappa 27 part. 1190 da frazionare. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a zone a verde privato attrezzato Art. 25-A delle N.T.A.. Si propone un prezzo a base d’asta di 10,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 12.650,00;

Lotto 24: Area costituita da terreno della superficie di circa 750,00 mq, accessibile da Via dell’Artigianato, identificata al foglio di mappa 27 part. 848 ed in parte sulle strade del foglio da frazionare. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a zone produttive. Si propone un prezzo a base d’asta di 30,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 22.500,00.

Per tutti i dettagli basta cliccare il seguente link: https://comune.cittasantangelo.pe.it/bando-per-la-vendita-di-24-lotti-di-immobili-comunali-mediante-asta-pubblica/?fbclid=IwAR0jIuclyWf34Oyfu6m8pa4HazsX4msh1vGjphggNQ05ZTDhc9qiQjf7JDY