Città Sant'Angelo, Montesilvano e Pescara premiate con le Vele di Legambiente e Touring Club

Ci sono anche Città Sant'Angelo, Montesilvano e Pescara nel "Mare più bello" ovvero la guida blu di Legambiente e Touring Club Italiano che segnala spiagge indimenticabili, acque cristalline, escursioni, passeggiate, luoghi d’arte che meritano una visita speciale, eccellenze enogastronomiche.

Il tutto però intrecciato a una gestione sostenibile del territorio e a un’offerta turistica di qualità.

Le tre località della nostra provincia ricevono tutte due vele, il punteggio massimo sono 5 vele.

Le vele sono un simbolo che testimoniano non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria. In Abruzzo solo il lago di Scanno ottiene il massimo riconoscimento delle 5 vele, mentre si fermano a 4 Rocca San Giovanni, la costa del Cerrano a Pineto e Silvi Marina. Per il Chietino, inoltre, 3 vele sono state assegnate a Fossacesia, Ortona, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Vasto (ma anche a Giulianova, Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto per il litorale teramano); 2 vele a Casalbordino e Alba Adriatica.