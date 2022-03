Possibili le variazioni di residenza online, il Comune aderisce alla rete di 38 centri in Italia

Dal 9 marzo sono possibili le variazioni di residenza on-line dopo che il Comune di Pescara ha aderito alla rete di 38 centri in Italia.

Lo scopo è quello dell'evoluzione digitale per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e rendere più agevole per i cittadini l’accesso ai servizi.

Il Comune di Pescara, unitamente ad altri 38 Comuni italiani, ha infatti aderito alla sperimentazione che permette ai cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche online mediante le funzioni disponibili sul portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Come reso noto dal ministero dell’Interno, dal 9 marzo 2022 anche i cittadini residenti nella città di Pescara possono usufruire del servizio che consente la possibilità di effettuare le seguenti dichiarazioni: variazione di residenza, ovvero il trasferimento da un qualsiasi Comune o dall'estero, per i cittadini italiani iscritti all'Aire; cambio di abitazione, ovvero variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

«Il percorso di digitalizzazione dei servizi demografici del Comune di Pescara», afferma l'assessore ai Servizi Demografici, Patrizia Martelli, «prosegue con l'introduzione del servizio online relativo alle variazioni di residenza, grazie alle competenze trasversali del dirigente del settore Innovazione, Paolo Santucci, e del responsabile dei servizi demografici, elettorale, sportello digitale e protezione dati, Roberto Torricella. La trasformazione digitale semplifica l'interazione tra cittadini e pubblica amministrazione, permettendo ai primi un accesso immediato e sicuro ai servizi, e agli uffici la possibilità di soddisfare le richieste in tempo reale».