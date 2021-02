Varianti Covid in Abruzzo, Albani: "Sono almeno il 40/50 % dei nuovi contagi"

In Abruzzo le varianti del Coronavirus circolano in modo importante, con almeno il 40/50% dei nuovi contagi riferibili a questo tipo di nuovi ceppi del virus. Lo ha detto Alberto Albani referente regionale per l'emergenza Covid all'agenzia Dire, che è intervenuto per fare il punto della situazione nella nostra Regione e sulla questione dell'aumento dei contagi fra i bambini.

Sui contagi fra i bambini non abbiamo dati importanti o significativi in termini di ricoveri ospedalieri percui non c'è nulla al momento che faccia pensare ad una prevalenza della presenza del virus a livello dell'infanzia

La questione delle varianti preoccupa i sanitari con quella inglese che si riscontra nella nostra Regione in almeno la metà dei contagiati, e sul fronte delle restrizioni Albani ha spiegato che sono già state sottoposte alcune valutazioni al cts regionale sull'evidente recrudescenza del virus, e lo stesso comitato ha sottoposto le valutazioni al presidente della Regione Marsilio.

Ricordiamo che oggi 9 febbraio in Abruzzo sono 241 i nuovi contagi, la metà dei quali a Pescara e provincia.