Laurea in scienze politiche per la consigliera comunale di Popoli Vanessa Combattelli. La giovane, che ha frequentato la prestigiosa università capitolina di Roma Tre, ha dato la notizia sul suo profilo Facebook. La Combattelli ha discusso una tesi basata su un lavoro di comparazione tra Italia e Cina. Questo il post pubblicato dalla ragazza:

"È ufficiale: dottoressa in scienze politiche! Grazie, università Roma Tre, per questi tre anni meravigliosi e pieni di emozioni. Grazie al mio relatore per la fiducia e questo stupendo lavoro di comparazione tra Italia e Cina. Grazie ai miei colleghi e a tutte le persone care che mi sono state accanto. Anche un viaggio di mille miglia comincia con un passo!".