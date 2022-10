Sede Cisl vandalizzata, la solidarietà dei sindacati e della politica: per tutti è un attacco alla democrazia

Solidarietà dai sindacati e dalla politica alla Cisl di Pescara la cui sede, stanotte, è stata vandalizzata. Ben più di un furto per il segretario regionale Giovanni Notaro giunto subito sul posto dove a fare i rilievi è arrivata la scientifica. Notaro che, dopo le dichiarazioni rilasciate, sulla pagina facebook del sindacato aggiunge: “le sedi territoriali sindacali per noi sono il cuore pulsante dell'organizzazione, sono luogo di ascolto e di accoglienza di tutte le persone che hanno bisogno di tutela e assistenza. Un atto vergognoso. Condanniamo ogni raid vandalico e esprimiamo piena solidarietà ai dipendenti, agli operatori,a tutta la Cisl di Pescara”.

La solidarietà dei sindacati

“Colpire le sedi del sindacato significa colpire i luoghi della democrazia nei quali lavoratori, disoccupati e pensionati si recano per ottenere diritti e prestazioni – commentano con una nota congiunta i segretari generali della Cigl Abruzzo e Molise e della Uil Abruzzo Carmine Ranieri e Michele Lombardi -. Si è oltrepassato il limite, è necessario che tali gesti non restino impuniti. Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia”. “Un atto non isolato – aggiungono i segretari –: già nel mese di agosto erano state oltraggiate le sedi della Cgil e della Cisl di Teramo ed atti simili si sono verificati in molte parti d'Italia”.

“E’ stata devastata la sede provinciale della Cisl di Pescara in Corso Vittorio Emanuele, diversi uffici distrutti, documenti e materiali manomessi – sottolinea il segretario della Cgil Pescara Luca Ondifero -. L’agguato ad una sede sindacale, la casa dei lavoratori, si ripete purtroppo da qualche tempo; sono fatti estremamente gravi e preoccupanti, un attacco alla rappresentanza, del mondo del lavoro in particolare, un atto che tende a destabilizzare i principi democratici e costituzionali su cui si fonda il nostro Paese. Al di là delle motivazioni alla base del vile attacco di stanotte, su cui la Magistratura certamente farà le opportune indagini, la Cgil di Pescara, nel condannare l’atto di intrusione e devastazione compiuto, esprime solidarietà e vicinanza alle colleghe e ai colleghi, alle iscritte e agli iscritti della Cisl”. Anche la Filcams Cgil dell'Aquila commenta il fatto sottolineando l'incredulità e la preoccupazione per quanto avvenuto: “atteggiamenti vigliacchi che purtroppo continuano a ripetersi. Attaccare il sindacato significa anche attaccare la democrazia di questo Paese. la Filcams Cgil di L'Aquila – si legge nel commento lasciato sul profilo social - esprime la piena solidarietà ai colleghi tutti della Cisl di Pescara e condanna gli episodi di vandalismo accaduti”.

La solidarietà della politica

Tra i primi a commentare i fatti il segretario dei Giovani democratici Claudio Mastrangelo che esprime a nome di tutti i Gd solidarietà al sindacato parlando di una sede “assaltata, violata e vandalizzata. Il sindacato è il veicolo più pieno di senso della democrazia in un Paese con la nostra Costituzione e chi lo attacca attacca il nostro modo di vivere. Gli inquirenti ora accerteranno se vi è una matrice politica o è solo la bravata di qualche idiota, ma una cosa va detta – aggiunge - la destra ha vinto democraticamente e fra pochi giorni governerà il Paese con merito ma questo non diventi un’autolegittimazione a fare come si vuole nelle nostre città per formazioni violente extra-costituzionali o per pazzi solitari. Alla destra, ora di governo, spetterà il compito di pacificare il Paese che talvolta ha agitato, e conviene a loro per primi dati i dossier scottanti che dovranno affrontare. Viva il sindacato”.

Sulla stessa scia Nicola Maiale, segretario provinciale del Partito democratico. “Il vigliacco atto di devastazione della sede della Cisl Abruzzo Molise a Pescara perpetrato questa notte, così come avviene sempre più spesso nei confronti di tante sedi sindacali e di partito in tutto il paese da diversi mesi a questa parte, è l'indice di un avvelenamento della vita civile repubblicana che tutte le forze politiche costituzionali devono rigettare con fermezza – afferma -. La circostanza, poi, che siano le organizzazioni del lavoro gli obiettivi di simili episodi riportano alla memoria stagioni della nostra storia nazionale che pensavamo relegate definitivamente ai libri di storia. Alla Cisl abruzzese e pescarese la solidarietà e la vicinanza della sezione pescarese del Pd”.

"L’assalto alla sede della Cisl a Pescara desta molta inquietudine - commenta il senatore e segretario regionale del Pd Abruzzo Michele Fina -. Auspico che si possa rapidamente giungere ad individuarne la matrice. Ho sentito il segretario Gianni Notaro e gli ho espresso tutta la mia e nostra solidarietà e vicinanza. Certamente è preoccupante l’aumento della frequenza con cui si verificano questi episodi - aggiunge . Aggredire il sindacato ha in genere come obiettivo quello di indebolire ed intimidire un fondamentale presidio di democrazia".