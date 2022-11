Vandalizzazione della sede della Cgil, dai sindacati la solidarietà e la denuncia: "Continui gli attacchi alla democrazia"

“Sono atti vergognosi quelli che sono successi questa notte alla sede della Cgil a Pescara e li condanniamo con fermezza perché le sedi sindacali sono presidi di democrazia, libertà, tutele e servizio”. Inizia così la nota di solidarietà dei segretari regionali della Cisl e la Uil Giovanni Notaro e Michele Lombardo. “È ingiustificabile un gesto così incivile contro le sedi sindacali che sono un luogo di ascolto e di accoglienza di tutte le persone che hanno bisogno di tutela e assistenza – aggiungono - E' urgente e necessario che le Istituzioni e le forze della polizia facciano chiarezza sull’accaduto anche dopo gli episodi successi anche alle sede della Cisl in corso Vittorio Emanuele a Pescara”.

“Non è un atto isolato – tornano a denunciare -: sono state oltraggiate altre sedi sindacali in Abruzzo e in Italia per questo è importante che i responsabili siano assicurati alla giustizia e noi siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell'ordine affinché atti intimidatori non accadano più”. “Noi respingiamo con forza questo clima di odio e di intimidazione continuando, senza farci intimorire, a rispondere alle esigenze, ai bisogni delle persone. Chi attacca il sindacato attacca la democrazia”, concludono.

Sulla stessa scia l'Ugl Abruzzo e la segretaria provinciale dell'Ugl Chieti-Pescara per voce del segretario regionale Gianna de Amicis e quello provinciale Armando Foschi che “esprimono vicinanza e la massima solidarietà alla Cgil di Pescara e al segretario Luca Ondifero per l’atto di vandalismo subito questa notte presso la sede di via Benedetto Croce. Le sedi sindacali sono presidi di libertà, di democrazia e di tutele e servizi per lavoratori e cittadini e come tali vanno difese e garantite”.