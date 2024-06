L'arcivescovo Valentinetti sull'omicidio di Thomas Luciani: "Serve un mea culpa di tutta la comunità"

Anche l'arcivescovo della diocesi Pescara - Penne Tommaso Valentinetti interviene in merito all'omicidio di Christopher Thomas Luciani, avvenuto domenica 23 giugno nel parco Baden Powell di Pescara come riporta AdnKronos:

"Il terribile omicidio di Pescara richiama la coscienza di noi adulti. È, senza dubbio, un monito, purtroppo tangibile, alle responsabilità di ciascuno di noi. Troppe volte deleghiamo l’educazione e la formazione agli altri in un battibecco acceso sugli obblighi che le famiglie, la scuola e la Chiesa hanno nei confronti dei giovani; troppe volte puntiamo il dito su ciò che gli altri debbano fare nei confronti dei ragazzi. Eppure la cronaca ci dice quotidianamente come questa contesa non funzioni ed è sempre più necessaria un’antica e nuova solidarietà pedagogica".

Valentinetti prosegue:

"Il mio pensiero va al ragazzo ucciso, alla sua famiglia e mi unisco al dolore per una perdita così prematura e tragica. Prego con loro e per loro. Sento, altresì, il dovere di sentirmi vicino anche ai genitori dei presunti assassini. Non possiamo puntare il dito su di loro, è inutile, e forse è anche un modo semplice per condannare qualcuno senza battere il nostro petto, in un mea culpa che è, senza dubbio, comunitario".