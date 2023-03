La pescarese Valentina a "Uomini e Donne" per corteggiare il cavaliere Riccardo [VIDEO]

È di Pescara e si chiama Valentina una delle nuove protagoniste di "Uomini e Donne", il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La dama pescarese ha 35 anni e fa l'estesista.

Si è presentata con l'obiettivo di corteggiare uno dei cavalieri più in vista ovvero Riccardo Guarnieri, già ex di Ida Platano e Roberta di Padua.

La pescarese Valentina, dopo essersi presentata, ha dichiarato il suo interesse per Riccardo e la volontà di conoscerlo sia per la sua bellezza che per la sua eleganza. E Riccardo ha deciso di farla restare allo scopo di approfondire la conoscenza. Nelle prossime puntate si capirà l'evoluzione della vicenda dopo questo primo approccio.