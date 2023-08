Valentina Di Luca è Miss Adriatico Elice

È una studentessa universitaria, una futura educatrice sociale con la passione per la moda, la nuova Miss Adriatico, eletta in piazza a Elice e premiata dal sindaco Gianfranco De Massis e dall'assessore Stefania Di Federico con il diadema della stilista Monia Monti e con il lasciapassare per le finali regionali di Castilenti del prossimo 3 settembre. Si tratta di Valentina Di Luca, classica bellezza mediterranea, risultata la più gettonata tra 17 concorrenti provenienti da ogni parte della regione in un evento inserito nel cartellone delle manifestazioni estive del Comune. Le ragazze, presentate da Paolo Minnucci, si sono mostrate prima in abito elegante, successivamente in costume da bagno personale e infine in body olimpionico.

Altre fasce sono andate a Giulia Binni Miss Acqua & Sapone, Ilaria Di Lena Miss intimo Unigross, Agnese Ruggero Miss caffè Mokambo, Alessia Longoverde Miss Spiedì arrosticini, Siria Buccella Miss vini Lampato e Mariangela Argentieri Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo. Tra un passaggio giuria e l'altro si sono fatti applaudire i protagonisti del Festival della Melodia Maurizio Tocco, Anna Rosini e Giuliana Marinelli con il vincitore del Festival dell'Umorismo Valerio Basilavecchia, decano dei cabarettisti abruzzesi. Prima della fine ha ricevuto applausi a scena aperta anche la concorrente Shasa Cappellari, talentuosa cantante del gruppo. "Sono felicissima per il primo posto - ha detto alla fine Valentina Di Luca - Miss Adriatico è ormai come una seconda famiglia e ogni sera, come questa, è un'autentica festa".