I vigili del fuoco ricercano persone coinvolte in una valanga sulla Maiella, ma è una simulazione di soccorso [FOTO]

Manovre di soccorso simulando la ricerca di persone coinvolte in una valanga.

Sono quelle che hanno messo in atto nella giornata di ieri, lunedì 27 febbraio, dai vigili del fuoco dei quattro Comandi abruzzesi specializzati in interventi su neve e ghiaccio.

L'attività addestrativa, effettuata sul massiccio della Maiella, è consistita nell'impiego di tecniche di sondaggio e di utilizzo dell’Artva (strumento ricetrasmittente in grado di segnalare al soccorritore il punto della persona coinvolta nella valanga).