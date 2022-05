Estate fa rima con zanzare, per evitare che invadano casa arriva il vademecum di Ambiente

Un vademecum delle buone prassi per evitare di ritrovarsi con un'invasione di insetti, zanzare prima di tutto, in casa. E' quello che vorrebbe realizzare Ambiente spa che sulle aree pubbliche ha già avviato la disinfestazione. L'idea, come riferisce il presidente della commissione comunale ambiente Ivo Petrelli, è emersa nel corso della stessa cui ha preso parte anche il direttore di Ambiente Massimo del Bianco oltre al responsabile di settore Vittorio Vitileia. Dall'evitare i ristagni di acqua sotto i vasi, al pulire i canali di scolo, fino al non lasciare l'erba appena tagliata troppo a lungo prima di conferirla come rifiuto, ci sono alcune buone regole da seguire per evitare di ritrovarsi la casa piena di insetti fastidiosi. Per ricordarcelo, dunque, potremmo presto trovare nella nostra cassetta postale un piccolo libretto d'istruzioni che, in realtà, si potrà anche scaricate dal sito di Ambiente.

La disinfestazione nelle aree pubbliche, come detto, è iniziata la scorsa settimana e per quelle che sono le previsioni a lungo termine dell'estate 2022, sottolinea Petrelli, per cui si prevedono caldo secco e poche piogge, non dovrebbe esserci un proliferare di zanzare. “Il servizio di disinfestazione antilarvale è già partito lo scorso febbraio e continuerà sino al 31 ottobre, con l’installazione di circa 30 ovitrappole in ogni circoscrizione – aggiunge -. Gli operatori, adeguatamente formati, provvedono al posizionamento quotidiano di specifici formulati anti-larvali sotto forma di pasticche idrosolubili in tutte le zone di ristagno delle acque, come tombini, fontane, caditoie. Il servizio è infatti stato ulteriormente potenziato con un operatore che effettua il servizio a settimane alterne, e un secondo operatore che effettua il trattamento in tutti i giorni feriali di ogni mese”. Interventi che, precisa, vengono effettuati due volte a settimana in ogni quartiere: il lunedì e il martedì nella zona di Porta Nuova, il mercoledì e giovedì nella circoscrizione Castellamare, il venerdì e il sabato nel quartiere di Pescara Colli.

“Per la disinfestazione adulticida – spiega ancora Petrelli - gli interventi vengono effettuati nelle ore notturne con l’impiego dell’atomizzatore, prestando un’attenzione specifica ad alcune aree comunali come le zone segnalate a rischio dalla conta delle ovitrappole che sono utili a segnalare particolari condizioni di proliferazione, poi nei parchi e nelle aree verdi, come Villa Sabucchi, Parco de Riseis, ex Caserma Cocco, Parco Florida, Pineta dannunziana e Fosso Vallelunga, poi i distretti sanitari di base e tutta la zona dell’ospedale civile, le scuole, i quartieri più disagiati, la zona del Comune, della prefettura, della provincia e del tribunale, gli impianti sportivi e i cimiteri. Ma in realtà con l’atomizzatore viene coperta tutta la città, anche con sei interventi al mese in ciascun quartiere, opera che porteremo avanti sino a fine ottobre”. Stabilito dunque il calendario per ogni zona, anche se questo, sottolinea Petrelli, potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche per cui in caso di pioggia “il trattamento adulticida verrà rinviato allo stesso giorno della settimana successiva. Fermo restando che potranno anche essere eseguiti trattamenti straordinari nelle zone in cui le ovitrappole risultassero, particolarmente infestate e ogni volta, ovviamente, il Comune provvederà a informare i residenti”.

Se dunque per le aree pubbliche il piano c'è, lì dove non si può arrivare ovvero le abitazioni, la collaborazione la si chiede ai cittadini. Di qui l'idea di realizzare un vademecum da lasciare nelle cassette postali, ma scaricabile anche dal sito di Ambiente. “Un vademecum di facile lettura e applicabilità – conclude Petrelli - che i cittadini potranno tenere sotto mano per tutta l’estate, inserendo anche i numeri utili da contattare per segnalare un’eventuale emergenza infestazione”.

Il calendario degli interventi programmati: