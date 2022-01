Vaccino anti covid obbligatorio per gli over 50 e green pass base e rafforzato, cosa cambia da febbraio

Nuove regole riguardo alla gestione della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti restrizioni a partire da domani, martedì 1 febbraio.

Previsto l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni.

Dunque da domani chi ha superato i 50 anni deve obbligatoriamente aver fatto almeno la prima dose di vaccino anti Covid.

La regola vale anche per chi ha già ricevuto la seconda dose da più di sei mesi. In sintesi, secondo i termini fra le dosi in vigore a oggi, alla data dell'1 febbraio tutti gli over 50 sono in regola se: sono vaccinati con dose booster (terza dose), sono vaccinati con due dosi ma non sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose, sono vaccinati con una solo la prima dose e sono in attesa della seconda dose (da fare a 21 giorni di distanza dalla prima dose per il vaccino Pfizter e 28 giorni per il vaccino Moderna).

Inoltre, con l’entrata in vigore delle nuove regole tutti i lavoratori pubblici e privati a partire poi dal 15 febbraio 2022 dovranno esibire il green pass rafforzato (cioè quello ottenuto al completamento del ciclo vaccinale o da guarigione) per accedere al posto di lavoro, come ricorda Confartigianato Chieti-L'Aquila. Da martedì primo febbraio scattano le nuove regole anti-Covid, che prevedono l’estensione dell’uso del green pass, base e rafforzato. La certificazione verde Covid-19, già obbligatoria dal 20 gennaio per andare dal parrucchiere o dall’estetista, servirà anche per entrare in molte attività commerciali, come negozi, tabaccherie, edicole, oltre a uffici pubblici e banche.

Le attività escluse

Esistono, però, delle deroghe. Il green pass, infatti, non servirà per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale. Escluse dall’obbligo di green pass anche le attività che si svolgono all’aperto, come, ad esempio, le edicole nei chioschi. Sulle attività escluse, il Governo, in una Faq, ha chiarito alcuni aspetti: i titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022″.

I controlli

Alcuni chiarimenti vengono forniti anche sulla verifica della certificazione nelle attività per cui sarà obbligatoria. Il controllo spetta al titolare, ma non è richiesta necessariamente la verifica all’ingresso. Di fatto il titolare può organizzare autonomamente le modalità dei controlli. Possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”, si legge in una delle Faq.

Obbligo vaccinale

Si ricorda inoltre che dall’8 gennaio la vaccinazione è obbligatoria per tutti i cittadini over 50. Dal 15 febbraio inoltre scatterà l’obbligo di green pass “rafforzato” sui luoghi di lavoro per tutti gli over 50. Per avere la certificazione entro tale data è necessario ricevere la somministrazione della prima dose non oltre il 31 gennaio.

Il green pass: le differenze

Con il green pass base si intende la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Con green pass rafforzato si intende soltanto la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione (la certificazione viene generata gratuitamente 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose). Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.