Vaccini antinfluenzali, prenotazioni al via dal 26 ottobre nella Asl di Pescara

Tutto pronto per l'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl di Pescara.

La campagna di vaccinazione è svolta come sempre in collaborazione con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta a cui gli assistiti possono rivolgersi.

Le prenotazioni saranno possibili tra una settimana, a partire da lunedì 26 ottobre.

Chi non potrà rivolgersi a medici di base e pediatri possono prenotare le vaccinazioni da lunedì prossimo, nei giorni e nella fascia oraria sotto indicati.

