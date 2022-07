Vaccino anti-covid, il centro Asl dell'ex Lidl da domani aperto anche il mercoledì

Da domani il centro vaccinale di Pescara che si trova nell'ex Lidl in via Colle Renazzo 11/5 sarà aperto anche il mercoledì mattina. Lo comunica la Asl.

Tre, quindi, i giorni di apertura: il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 con gli over 12 che possono accedere senza prenotazione. La prenotazione può essere fatta dall'apposito sito web o chiamando il numero verde 800 009966 e resta obbligatoria anche per i bambini 5-11 anni. Si ricorda che per ricevere la terza o quarta dose devono essere trascorsi almeno quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. La Asl di Pescara raccomanda di effettuare la quarta dose agli ultraottantenni e a tutti coloro che, tra i 60 e i 79 anni, appartengono a categorie di fragilità, così come indicato dal ministero.