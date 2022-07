Vaccino anti-covid, ulteriori apertura nell'hub vaccinale dell'ex Lidl: sarà operativo anche il lunedì mattina

I contagi continuano a crescere a a correre i rischi maggiori sono i fragili. Per loro si amplia ancora la possibilità di accesso alla quarta dose. L'hub vaccinale di via Colle Renazzo 11/5 sarà aperto anche il lunedì mattina. Solo qualche giorno fa la Asl aveva deciso l'apertura del mercoledì, oltre al martedì, il mercoledì e il venerdì: ora si aggiunge un altro giorno per chiuso sarà solo il gioveddì.

L'orario è lo stesso per tutti i giorni della settimana e cioè 9-13 con gli over 12 che possono accedere senza alcuna prenotazione. Per tutti gli altri la prenotazione può essere fatta direttamente sul sito web predisposto. Prenotazione obbligatoria anche per i bambini in età pediatrica (5-11) anni che possono effettuarla anche chiamando il numero verde 800 009966. Si ricorda che per ricevere la terza o quarta dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Per la quarta dose va ricordato che la somministrazione è possibile solo ad almeno 120 giorni dalla dose precedente o dall’ultima infezione

successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Tutte le informazioni aggiornate sui centri vaccinali della Asl di Pescara, compresa

la modulistica, sono consultabili sul sito dell'Azienda.