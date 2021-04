A Torre de’ Passeri, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Corvara, Pietranico vaccinazioni con i medici di famiglia

Vaccinazioni anti Covid-19 a Torre de’ Passeri, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Corvara, Pietranico, si entra in una nuova fase con la collaborazione dei medici di famiglia.

Come fa sapere il sindaco torrese, Giovanni Mancini.

«Dopo aver siglato le sigle sindacali dei medici di base con la Regione Abruzzo, l’intesa che porta gli stessi medici di base a poter vaccinare sul territorio», scrive Mancini, «ho incontrato venerdì e sabato scorso, insieme ai sindaci dei comuni limitrofi, i medici di base del territorio (ricadenti nei comuni di Torre de’ Passeri, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Corvara, Pietranico) e ha stretto un rapporto insieme a loro ed ai volontari della Croce Rossa Italiana locale che ricade nel comitato di Cepagatti, alla protezione civile di Castiglione a Casauria e alla Gs Torre Spes che gestisce il Palazzetto dello Sport per portare avanti le vaccinazioni in base alla nuova fase impressa dal ministero e in Abruzzo dalla Regione».

I dottori che hanno accettato sono: Nilo Mancini, Roberto Paolini, Massimiliano Della Piana, Gianni e Chiara Marulli, Francesco Radocchia.

Come specifica il sindaco Mancini, si partirà questo venerdì e sabato (340 vaccinazioni + 90 richiami di prima dose) con la categoria dei fragili e i pazienti sono stati contattati dai rispettivi medici di base e si andrà avanti a cadenza settimanale (con le prime dosi il venerdì) e i pazienti verranno sempre contattati dai medici di famiglia anche per le future categorie. Per coloro che hanno proceduto alla registrazione in piattaforma non fa nulla, verrà sempre contattato al momento opportuno dal proprio medico di base il quale gli fornirà giorno e orario per farlo a Torre ed a quel punto la vaccinazione può essere anticipata e non posticipata rispetto a quello che magari è stata già assegnata dalla piattaforma online al momento della registrazione.