Nuovi vaccini anti Covid a disposizione a Pescara per gli over 40: date e dettagli per le prenotazioni

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Seccia aggiungendo che le ulteriori dosi a disposizione per questa fascia d'età saranno 600

Nuove dosi di vaccino anti Covid a disposizione degli over 40. Lo ha fatto sapere l'assessore Seccia, aggiungendo che nelle giornate di martedì 1 giugno e mercoledì 2 giugno saranno disponibili 600 dosi complessivamente (400 il martedì e 200 il mercoledi) per i residenti a Pescara e provincia.

Per prenotarsi, occorre come sempre collegarsi al sito del Comune di Pescara https://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1088&action=start&pren_categ=res_prov dove si potrà scegliere l'orario desiderato e la data in base alle disponibilità del momento.

Ricordiamo che a livello nazionale, a partire dal 3 giugno saranno aperte a tutte le fasce d'età, compresi i minorenni, le prenotazioni per le vaccinazioni.