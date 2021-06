Vaccini ai ragazzi con più di 18 anni, prenotazioni al via sul sito del Comune: somministrazioni dal 3 giugno

Prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per i cittadini maggiorenni (over 18) residenti a Pescara da questa mattina, martedì 1 giugno, alle ore 10.

I ragazzi di età superiore ai 18 anni possono prenotare il vaccino per le giornate da giovedì 3 giugno e successive.

Per prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid basta collegarsi a questo link: https://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1088&action=start&pren_categ=res_prov