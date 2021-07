Consegnate nell'ospedale altre 2.300 dosi di vaccino Moderna anti Covid

Consegnate altre 2.300 dosi di vaccino Moderna anti Covid nell'ospedale Spirito Santo di Pescara oggi, sabato 10 luglio.

A occuparsi della consegna è stato il corriere espresso Sda di Poste Italiane.

In questi giorni, 30 furgoni speciali della flotta di Sda Express Courier sono in consegna in tutto il territorio nazionale per recapitare, per conto del commissariato per l'emergenza sanitaria, circa 400 mila dosi tra vaccino Moderna (375.100) e vaccino Astrazeneca (4.200).

A Pescara, il corriere espresso di Poste Italiane ha consegnato questa mattina, sabato 10 luglio, 2.300 dosi del vaccino Moderna all’ospedale Santo Spirito. In Abruzzo, altre 2.200 dosi del vaccino Moderna sono state recapitate all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.