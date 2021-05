Vaccini anti Covid, dal 3 giugno prenotazioni aperte a tutti: anche in Abruzzo

Nuova accelerata per la campagna vaccinale anti Covid-19 in Italia e di conseguenza anche in Abruzzo.

Da giovedì 3 giugno infatti via libera a tutte le classi di età e a tutti i punti di somministrazione.

L'annuncio è stato dato dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, il generale dell'Esercito, Francesco Paolo Figliuolo.

«Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome, a breve partirà una lettera, di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali», dice Figliuolo nel corso della visita al centro vaccinale di Umbria Fiere, come riferisce l'Adnkronos.

«Le dosi a disposizione saranno 20 milioni», precisa il commissario straordinario, «e ogni Regione dovrà regolarsi sul numero di dosi ma quello che bisogna evitare è la rincorsa tra Regioni per avere più vaccini».