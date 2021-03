Vaccini anti Covid, aperta la piattaforma per registrarsi anche agli under 80

Attiva da oggi, venerdì 26 marzo, la piattaforma per la manifestazione di interesse riservata a coloro che sono compresi nella fascia di età 75-79 anni

Manifestazioni di interesse alla vaccinazione per le persone con meno di 80 anni possibili a partire da oggi, venerdì 26 marzo.

È stata attivata infatti in modo ufficiale la piattaforma presente sul portale Sanità della Regione Abruzzo per la registrazione dei cittadini di età compresa tra 75 e 79 anni.

Da questa mattina coloro che sono nati tra il 1942 e il 1946 possono registrarsi sulla piattaforma regionale.

Invece coloro che sono nati nel 1941 devono accedere nello spazio dedicato agli ultra 80enni.

L'adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per accedere alla vaccinazione all'atto dell'avvio della campagna. Bisogna munirsi della tessera sanitaria. Nel caso la tessera sanitaria risulti scaduta o smarrita, il sistema accetta l'immissione del solo codice fiscale, ma richiede il completamento manuale dei dati anagrafici, come riportata nell'iscrizione al servizio sanitario. I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla Asl tutte le informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.

Questo il link tramite il quale registrarsi per la manifestazione di interesse: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi/adesionevaccinocovid19