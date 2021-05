Prenotazioni vaccini per la fascia 50-59 anni al via, ecco come fare

Da oggi, lunedì 10 maggio, a mezzogiorno, piattaforma delle Poste per la prenotazione aperta anche ai nati tra il 1962 e il 1971

Prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 riservate alle persone di età compresa tra 50 e 59 anni al via da oggi, lunedì 10 maggio.

Da mezzogiorno è possibile prenotare la vaccinazione anche per coloro che sono nati dal 1962 al 1971.

Dunque, come annunciato nei giorni scorsi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, si allarga la platea di coloro che possono chiedere la somministrazione della dose.

A partire dalle ore 12 di oggi, lunedì 10 maggio, ci si può prenotare sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure chiamando al numero verde 800009966 o mandando un sms al 3399903947 per essere ricontattati.