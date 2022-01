Terza dose del vaccino anti Covid a Pianella il 15 gennaio, prenotazioni aperte

Una giornata di vaccinazione anti Covid-19 dedicata alle terze dosi a Pianella.

È prevista per sabato 15 gennaio ed è riservata a coloro che hanno almeno 18 anni e che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi.

La giornata dedicata alla terza dose è in programma nel centro vaccinazioni in via Verrotti.

È necessario prenotarsi esclusivamente contattando il numero di telefono dedicato, attivo da oggi pomeriggio, 3 gennaio. Gli orari in cui il numero 3898589794 sarà attivo sono i seguenti: dalle ore 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Tutte le indicazioni e la modulistica sono a disposizione sul sito www.comune.pianella.pe.it