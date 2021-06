Vaccini anti Covid Janssen di Johnson&Johnson agli ultra 60enni di Pescara e provincia, ecco come prenotarsi

Prenotazioni al via per la somministrazione del siero monodose da domenica 20 a domenica 27 giugno

Prenotazioni al via sul sito del Comune di Pescara per i vaccini monodose del vaccino Janssen di Johnson&Johnson.

Le dosi, 100 al giorno da domenica 20 a domenica 27 giugno, sono destinate a coloro che hanno dai 60 anni in su (ovvero nati fino al 1961) residenti a Pescara.

Per quanto riguarda Pescara, come fa sapere l'assessore Eugenio Seccia bastaerà collegarsi al seguente link: https://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1088&action=start&pren_categ=res_prov

Come informa la Asl la settimana dedicata al vaccino monodose sarà attuata in tutta la provincia di Pescara: negli hub vaccinali di Pescara (Pala Fiere di via Tirino 431), Montesilvano (Pala Dean Martin), Penne (Contrada Campetto), Scafa (area ex cementificio) e Spoltore (Santa Teresa).

I cittadini che rientrano in questa fascia di età si potranno immunizzare con il vaccino monodose Johnson & Johnson, che prevede una sola somministrazione, previo colloquio anamnestico con il medico vaccinatore. È possibile prenotare la vaccinazione, a partire da domani 18 giugno, tramite le seguenti modalità: I cittadini residenti nel Comune di Montesilvano: accedendo sul sito del Comune di Montesilvano, per tutti gli altri cittadini della provincia, che afferiscono gli hub vaccinali di Penne, Scafa e Spoltore, è possibile prenotare telefonicamente tramite il numero telefonico 0854254502 dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 8 alle 13, a partire da domani 18 giugno.

Questi i documenti da portare il giorno dell'appuntamento: il modulo di consenso informato e scheda anamnestica già compilati (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti), disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388, la tessera sanitaria (codice fiscale).

È necessario presentarsi all'appuntamento: rispettando l'orario, indossando correttamente la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza, indossando un abbigliamento comodo per scoprire la spalla in cui verrà somministrato il vaccino. Dopo la vaccinazione il cittadino dovrà trattenersi nell'area di attesa per almeno 15 minuti.