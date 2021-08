Vaccini anti Covid, open day della Asl per i giovani in vista del rientro a scuola

Open day promosso dalla Asl di Pescara per la vaccinazione anti Covid-19 dei giovani in vista del prossimo rientro a scuola (ma non solo), previsto per il 13 settembre.

La giornata dedicata ai vaccini è prevista sabato 21 agosto nei centri vaccinali della provincia.

I cittadini che hanno più di 12 anni possono prenotare la prima dose di vaccinazione anti Covid-19 nei centri e nelle modalità così elencate: Pescara - Hub Palafiere di Via Tirino n. 431: prenotazione, riservata ai cittadini residenti a Pescara, sul portale del Comune di Pescara, al link: https://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1088 orario di apertura dell’Hub: 8:30-13:30; Montesilvano - Hub Pala Dean Martin: prenotazione, riservata ai cittadini residenti a Montesilvano, sul portale del Comune di Montesilvano, al link: https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/domanda.php orario di apertura dell’Hub: 9.00-13.30.

Scafa - Hub Val Pescara (area ex cementificio): prenotazione tramite portale Poste https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login orario di apertura dell’Hub: 15-18:30; Penne - Hub Penne (Contrada Campetto): prenotazione tramite portale Poste https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login orario di apertura dell’Hub: orario 14:30-18:30.

Questi i documenti da portare il giorno dell'appuntamento: il modulo di consenso informato e scheda anamnestica già compilati (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti), disponibili alla pagina https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388, la tessera sanitaria (codice fiscale).

Le prenotazioni sono già attive. È necessario presentarsi all'appuntamento: rispettando l'orario, indossando correttamente la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza, indossando un abbigliamento comodo per scoprire la spalla in cui verrà somministrato il vaccino, per i minori, essere accompagnati da almeno un genitore. Dopo la vaccinazione il cittadino dovrà trattenersi nell'area di attesa per almeno 15 minuti.