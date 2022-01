Vaccini anti Covid-19 alle donne in gravidanza e in allattamento, ecco come prenotare

Tutto pronto a Pescara per la giornata dedicata alla vaccinazione anti Covid-19 alle donne in gravidanza e in allattamento.

Venerdì 21 gennaio la Asl pescarese, come le altre abruzzesi, dedica una mattinata di vaccinazioni per le donne incinte e in allattamento nei centri vaccinali di Pescara, ex stazione di Porta Nuova e del Città Sant'Angelo Village Outlet.

L'orario previsto è dalle ore 10 alle 12.

Per partecipare all’open day è necessario prenotare sulla specifica piattaforma regionale predisposta per l’iniziativa (già attiva): https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/dettaglio/dettagliogravidanza

Come informano dall'azienda sanitaria locale, «la gravidanza rappresenta un periodo unico nella vita di una donna, in cui la stessa va incontro a cambiamenti che la porteranno a diventare madre. Sebbene in molti casi l’infezione da Sars-CoV-2 decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica, può esser associata allo sviluppo di complicanze anche gravi per le future madri, in particolar modo se presentano fattori di rischio peculiari, come l’età materna avanzata, o patologie croniche preesistenti la gravidanza. Vi sono crescenti evidenze sull’efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Sars-CoV-2 durante la gravidanza e l’allattamento. La vaccinazione riduce significativamente il rischio da parte delle future madri di contrarre l’infezione e di sviluppare la forma grave della malattia. A oggi non sono stati riportati casi di anomalie fetali indotte dal vaccino. Per questo, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) raccomanda l’estensione dell’offerta vaccinale, con vaccini a mRNA, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. La vaccinazione è raccomandata anche durante il periodo dell’allattamento e non vi è necessità di interrompere l’allattamento. Infine, non vi è ad oggi alcuna evidenza che la vaccinazione si associ ad una riduzione della fertilità. In relazione alla sua efficacia e ai potenziali rischi, anche gravi, cui una donna in gravidanza con infezione da Sars-CoV-2 può andare incontro, gli operatori del percorso nascita della Regione Abruzzo raccomandano la vaccinazione alla future madri, come indicato dall’Iss».

«In questi mesi», spiega l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, «abbiamo riscontrato che tra le donne in stato interessante persistono ancora molti dubbi sull’opportunità della vaccinazione contro il Covid, alimentati da un flusso di informazioni non sempre coerenti. Per questo abbiamo promosso questa giornata, in cui sarà possibile ricevere appunto ogni tipo di informazione, chiarire perplessità, ottenere chiarimenti da parte di medici, ostetrici e specialisti. Un’occasione, dunque, per ricevere tutti gli strumenti per una scelta consapevole sulla vaccinazione».

Questo il video realizzato dalla Regione Abruzzo con il contributo delle 4 Asl Abruzzesi: https://www.asl.pe.it/allegati/SPOT_ASL_VACCINAZIONE_IN_GRAVIDANZA_MODIFICATO.mp4

Invece per tutte le informazioni sui centri vaccinali anticovid della Asl di Pescara: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420