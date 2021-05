Completati 1.307 cicli vaccinali in Rsa, case di riposo e comunità: il quadro della Asl

La Asl di Pescara fa il punto della situazione riguardo alla campagna vaccinale in Rsa, residenze anziani, strutture per disabili e altre comunità

Lo stato dell'arte nella Asl di Pescara riguardo alle vaccinazioni anti Covid in Rsa, residenze anziani, strutture per disabili e altre comunità.

Come fanno sapere dall'azienda sanitaria locale, il servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) diretto da Adelina Stella è stato ed è in prima linea sul fronte pandemico per molteplici attività: le vaccinazioni, l’esecuzione dei tamponi per la collettività e per il personale scolastico, il contact tracing (tracciamento dei positivi / inchieste epidemiologiche).

Le vaccinazioni sono state avviate all’inizio di gennaio e nel giro di poche settimane offerte a tutte le strutture. Il completamento del ciclo vaccinale, costituito da due dosi, ha comportato la prosecuzione delle attività fino alla data odierna, per svariati fattori quali: la numerosità delle strutture, la fragilità dei soggetti da vaccinare e le variabili condizioni di salute degli stessi che hanno richiesto ripetuti accessi nelle strutture per gli stessi vaccinandi, la chiusura di alcune strutture con ridistribuzione degli ospiti in altre sedi, il naturale e continuo turnover di ospiti nelle strutture che hanno di fatto moltiplicato le sedute vaccinali.

«Si sottolinea», fanno sapere dalla Asl, «che la campagna vaccinale condotta nelle strutture è stata, ed è, estremamente onerosa in termini di tempo e di impiego di risorse umane richiedendo spesso l’uscita di un’equipe vaccinale anche per pochi nuovi ospiti. Le attività continuano a essere svolte con impegno, dedizione e professionalità». A oggi risultano completati 1307 cicli vaccinali, 138 sono in fase di completamento, poche altre comunità sono in fase di ulteriore calendarizzazione.

Questo l'elenco delle strutture:

RSA: Asl Pescara – Città Sant’Angelo, Asl Pescara – Tocco da Casauria, De Caesaris – Spoltore, S. Maria Ausiliatrice –Montesilvano, Azzurra – Città Sant’Angelo

CASE DI RIPOSO: Mariannina Acerbo De Pasquale – Loreto Aprutino, Villa Orchidea - Pianella, Sgaroni – Città Sant’Angelo, Casa Albergo La Pineta – Pescara, Mons. D’Achille – Popoli, Residenza Il Giardino – Popoli, Villa Grazia – Caramanico Terme, S. Olivieri – Caramanico Terme, Sacra Famiglia Suore Francescane – Roccamorice, Villa Celeste – Santa Teresa di Spoltore, Fondazione Paolo VI – Centro Nazareth – Pescara, Fondazione Paolo VI – S. Clemente – Castiglione a Casauria, Povere Figlie della Visitazione di Maria – Villa Aurora – Alanno, Montinope – Spoltore, S. Maria Ausiliatrice – Montesilvano, Villa Eden – Città Sant’Angelo, Piccolo Mondo – Montesilvano, De Santis-Del Bono – Penne, Poggio del Sole – Vicoli, Residence dei Nonni – Civitaquana, Villa Acerbo – Caprara di Spoltore, Villa Citerius – S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Il Girasole – Serramonacesca, Istituto Sorelle della Misericordia – Pescara, Santo Volto – Montesilvano, Residenza dei Vestini – Penne, Casabianca-Salus – Pianella, Torre del Moro – Città Sant’Angelo, Villa Felicioni – Montesilvano,

COMUNITA': Fondazione Paolo VI (Residenziale) – Pescara, Fondazione Paolo VI (Semi-residenziale) – Pescara, Oltre le parole – Pescara, Don Orione – Pescara, Suore del Rosario – Pescara, Fondazione Paolo VI – Bolognano