Vaccini anti Covid, disponibili altre 1.050 dosi per gli ultra 18enni: prenotazioni aperte

Come avvisa l'assessore comunale alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, nuove dosi disponibili per i ragazzi di età superiore ai 18 anni

Ulteriori 1.050 dosi di vaccino anti Covid-19 a disposizione a Pescara nel centro vaccinale del Palafiere di via Tirino per gli ultra 18enni residenti nel capoluogo adriatico.

A farlo sapere è l'assessore comunale alla Protezione Civile, Eugenio Seccia.

Da questa mattina il Comune di Pescara ha aperto le prenotazioni per queste nuove dosi disponibile a beneficio dei giovani residenti in città.

Per prenotare basta cliccare sul seguente link: https://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1088&action=start&pren_categ=res_prov