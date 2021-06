Vaccini anti Covid, prenotazioni al via anche per la fascia d'età 12-15 anni

Prenotazione dei vaccini anti Covid-19 in Abruzzo anche per chi ha un'età compresa tra 12 e 15 anni al via da oggi, giovedì 3 giugno.

A ufficializzarlo è l'assessorato regionale alla Salute che precisa che per l'adesione è necessario munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria.

La piattaforma di Poste per prenotarsi sarà attiva dalle ore 14 di oggi, giovedì 3 giugno, e sarà riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 12 anni.



Il sistema è raggiungibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it