Oltre 15 mila vaccini anti Covid somministrati in un mese nell'hub del Città Sant'Angelo Village

Sono oltre 15mila le dosi di vaccino anti Covid somministrate dall'11 ottobre scorso nel centro vaccinale aperto all'interno del Città Sant'Angelo Village. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale angolana assieme al Modavi Abruzzo Protezione Civile, che è impegnata nella gestione del centro vaccinale a sostegno del personale sanitario per assistere la popolazione della compilazione della modulistica e per il rispetto delle normative anti contagio. Anche i volontari della Croce Angolana sono stati attivati dal Comune per affiancare i volontari del Modavi.

In media, dal giorno dell'apertura, si contano 500 somministrazioni al giorno. Graziano Menna, responsabile dei servizi accoglienza e post-vaccinazione all’interno del centro vaccinale e vicepresidente del coordinamento Modavi Abruzzo ha dichiarato che la popolazione ha risposto positivamente all'apertura del nuovo hub vaccinale, mentre Mirko Planamente presidente del Modavi Abruzzo ha aggiunto:

“Il mondo del volontariato, soprattutto in questa emergenza, è stato ed è fondamentale. A nome di tutto il coordinamento Modavi Abruzzo voglio ringraziare tutti i presidenti delle associazioni del coordinamento ed in particolare tutti i volontari che ogni giorno, da più di un mese, svolgono servizio, con professionalità, all’interno dell’Hub Vaccinale, impegnando il proprio tempo, la propria energia e la propria esperienza per aiutare il prossimo.” Nel centro, per gli over 65, è possibile ricevere anche il vaccino antinfluenzale con 8 linee di vaccinazioni e 8 medici vaccinatori.

L’Hub Vaccinale è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: la mattina dalle ore 09:00 alle 13:30 ed il pomeriggio dalle 14:30 alle 19.30 (l’ultimo appuntamento previsto alle ore 19:00); il sabato solo la mattina dalle ore 09:00 alle 13:30. Il sindaco Perazzetti ha ringraziato i volontari in azione per combattere la battaglia contro il Covid:

Sin dal primo giorno sono scesi in prima linea per assistere la popolazione. Al Village Outlet stanno gestendo in maniera impeccabile l’arrivo di diverse centinaia di persone. Il centro vaccinale di Città Sant’Angelo, è un

punto comodo per l’hinterland pescarese. Arrivano da tutte le parti e possono ricevere la somministrazione di ogni vaccino. Ringrazio la Modavi Protezione Civile Abruzzo e tutti i volontari delle varie associazioni che

sono lì quotidianamente a supporto della Asl e degli abruzzesi.”

Per prenotarsi: https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/?c=prenotazionevaccino&cver=1&e=vaccine&man=&t=https%3A%2F%2Fprenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2Fcit%2F&ver=v3-java-3.6.1#/login