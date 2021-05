A Bolognano vaccinato quasi il 70 per cento della popolazione

A Bolognano è vicino il traguardo del 70 per cento della popolazione vaccinata contro il Covid-19.

Dall'inizio della campagna vaccinale, avviata lo scorso 18 febbraio, sono state somministrate più di 600 su 1070 abitanti.

A farlo sapere è il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che esprime compiacimento per l’andamento delle attività sanitarie, per i risultati finora raggiunti e per il gradimento manifestato dai cittadini.

Nella giornata di ieri, domenica 30 maggio, sono stati effettuati 171 vaccini di cui: 50 richiami Moderna, 20 richiami Pfizer, oltre a 50 prime dosi di Pfizer e 20 di Janssen. «A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale», aggiunge il primo cittadino, «ringrazio ancora una volta lo staff medico composto da Chiara e Gianni Marulli, l’infermiera, nonché assessore alla Gentilezza, Mariagrazia D’Intino, e il personale della Protezione Civile, sezione intercomunale di Bolognano, per il prezioso apporto operativo. Un particolare ringraziamento va al direttore generale della Asl Pescara, Vincenzo Ciamponi e ai responsabili del Servizio vaccini, Rossano Di Luzio (Asl Pescara) e Roberto Salerni,( distretto Asl Popoli). È imminente l’ appuntamento per le nuove vaccinazioni che sono, infatti, in programma per la prossima settimana».