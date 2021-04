Altre 250 dosi per la settimana Astrazeneca il 29 aprile, prenotazioni sul sito del Comune

Prenotazioni riaperte per la vaccinazione con Astrazeneca nella settimana dedicata al siero dell'azienda anglo-svedese a Pescara.

Come fa sapere la Asl c'è la disponibilità di 250 dosi aggiuntive che verranno somministrate nel pala Fiere di via Tirino nella giornata di domani, giovedì 28 aprile.

Questi vaccini sono destinati a coloro che hanno un'età compresa tra i 60 e i 79 anni.

È già possibile effettuare la prenotazione sul sito del Comune di Pescara al seguente indirizzo: https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1088