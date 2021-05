Disponibili altre 2.300 dosi di vaccino AstraZeneca per la fascia 40-49 anni, somministrazioni dal 26 al 31 maggio

La Asl ha comunicato la disponibilità di nuovi vaccini per chi è nato dal 1972 al 1981, prenotazioni al via da oggi pomeriggio, lunedì 24 maggio

La Asl ha fatto sapere al Comune di Pescara come ci sia la disponibilità di ulteriori 2.300 vaccini per gli appartenenti alla fascia di età compresa tra 40 e 49 anni.

Come annuncia l'assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, le prenotazioni sono state aperte da oggi pomeriggio, lunedì 24 maggio.

La procedura da seguire è sempre quella presente sul sito internet del Comune.

La somministrazione dei vaccini è prevista da mercoledi 26 a lunedì 31 maggio per i residenti di Pescara e provincia con più di 40 anni. Per prenotarsi basta cliccare sul seguente link: https://bit.ly/3fcIab0